التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن فريقا ساوثهامبتون ووست هام، التشكيل الرسمي لمباراتهما والتي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

تشكيل وست هام

تشكيل ساوثهامبتون

وستقام المباراة على ملعب “سانت ماري”، معقل ساوثهامبتون، حيث يأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وخلال 20 مباراة سابقة جمعت الفريقين، ظهر التفوق لصالح وست هام الذي تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات

في المقابل، انتصر ساوثهامبتون في 6 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل. هذا السجل يبرز الصراع القوي بين الفريقين وتكافؤ الفرص نسبيًا، مما يجعل لقاء الغد أكثر إثارة.

ويدخل ساوثهامبتون المباراة وهو يسعى للاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع الحاجة الماسة لتحسين مركزه في جدول الترتيب فالفريق يمتلك عناصر شابة وطموحة قد تكون قادرة على صنع الفارق في مباراة الغد.

أما وست هام، فيتطلع لمواصلة تقديم عروضه المميزة هذا الموسم. تحت قيادة مدربه الحالي، أثبت الفريق قدرته على المنافسة في المباريات الصعبة، حيث يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أخطاء الخصم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.