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رياضة

تشكيل نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا

أعلن فريقا نيوكاسل وأستون فيلا تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد سانت جيميس بارك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسيل 

تشكيل نيوكاسل أمام أستون فيلا 

 

موعد مباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة نيوكاسل وأستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 


وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم نقل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا عبر قناة beIN Sports 2HD.

 

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نيوكاسل أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي نيوكاسل و أستون فيلا

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