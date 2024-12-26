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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

أعلن فريقا تشيلسي وفولهام التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.

 

تشكيل تشيلسي أمام فولهام 

 

تشكيل فولهام أمام تشيلسي 

ويعتمد تشيلسي على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة فولهام، بهدف تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة مطاردته لليفربول على صدارة الترتيب، خاصة بعد تعثره في المباراة السابقة بالتعادل السلبي أمام إيفرتون.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر الذي يمتلك 39 نقطة.

وقد خاض البلوز 17 مباراة، حققوا خلالها 10 انتصارات، وتعرضوا لهزيمتين، وتعادلوا في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 19 هدفًا.

أما فولهام، فيحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة، حقق فيها 6 انتصارات، و4 هزائم، و7 تعادلات،وسجل لاعبوه 24 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 22 هدفًا حتى الآن.

تصريحات مدرب تشيلسي 


في سياق متصل، أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، على صعوبة مواجهة فولهام، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إنه فريق رائع ونعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكنني أركز على كيفية الفوز عليهم لمواصلة المنافسة على اللقب."

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، أضاف: "ليفربول يقدم أداءً رائعًا منذ بداية الموسم، فهو فريق بطولات. أما مانشستر سيتي، فيمر بمرحلة غير مسبوقة، حيث يفتقرون لعدد كافٍ من اللاعبين في الوقت الحالي، وهو وضع صعب للغاية بالنسبة لهم."

القيمة التسويقية لتشيلسي وفولهام


وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، تبلغ القيمة السوقية لفريق تشيلسي 1.01 مليار يورو، بينما تصل قيمة فولهام إلى 347.20 مليون يورو، ويعتبر كول بالمر، نجم فريق البلوز، هو الأغلى بين اللاعبين في الفريقين بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو.

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