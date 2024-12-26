كم وزيرًا يعرفه الناس؟!

مع إقتراب العام الجديد تثور أسئلة مهمة في أذهان الناس.. كيف كان العام الماضي وكيف سيكون العام القادم؟ سيقول البعض: إن الغيب في علم الله وحده.. فكيف سنعرف ما سيحدث غدًا؟ ونقول: ما هكذا يؤتى السؤال.

لكنه يقرأ ما يدور في عقل الناس الذين كان عامهم الذي أوشك على الرحيل مليئًا بالمتاعب، وقطعًا يأملون أن يأتي العام العام الجديد بأفضل مما كان، أن يزف إليهم أخبارًا تبشرهم بانفراجة في أحوالهم وظروف معيشتهم، وأن يكف الدولار عن الزحف لالتهام ما بقي من قيمة للجنيه..

ينتظرون أن تنتهج الحكومة سياسة اقتصادية أكثر قدرة على تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل وضبط الأسعار.. حتى يتنفس المواطن الصعداء!



ينتظر الناس أن ينزل الوزراء إليهم أينما كانوا ليديروا معهم حوارا على الطبيعة يعايش همومهم ويلبي طموحاتهم.. وهنا يثور سؤال ويستحق جائزة العام.. وأيهم ترونه الأسوأ؟ أم أن كل الوزراء سواء في نظر الناس.. لا فرق بينهم فكلهم مجهولون لا يعرف الناس حتى أسماءهم ولا يهتمون أصلًا بأخبارهم؟!



ويبقى السؤال الأهم: هل الوزراء يريدون فعلًا رضا المواطن ويحرصون عليه؟ وهل يمكن للحكومة بتكوينها الحالى أن تصلح أخطاء وقعت فيها نفس الحكومة؟ وكيف نمشي في طريق نعلم يقينًا عواقبه التي جربناها على مدى سنوات؟ وهل حان أوان تغيير الحكومة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد واستقرار الأسواق؟ وإذا بقيت الحكومة ذاتها فهل يمكنها أن تخرج للناس بجديد يطمئنهم على العام الجديد ويبشرهم بانفراجة في الأسعار التي لا تهدأ ولا تكف الارتفاع؟!



طمأنة المواطن على حاضره ومستقبله فريضة تطفئ الهواجس وتبطل مفعول الشائعات التي تستهدف التشكيك في كل شيء، وتصدير صورة محبطة تجعل الناس في حيرة من أمرهم فكثير منهم يرى الأشياء على غير حقيقتها لأنهم يكتفون فقط بقراءة العنوان.. وهنا لابد أن تسعى الحكومة لجعل المتون جذابة حتى يقبل الناس على قراءتها!

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