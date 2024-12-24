قانون المسئولية الطبية.. التوازن المطلوب والعادل؟!

لا أحد يرضى أن ترتعش يد الطبيب أثناء إجرائه جراحة عاجلة ولازمة لمريض تتعلق روحه بهذه العملية بسبب خوفه من الحبس.. وفي المقابل لا أحد يقبل أيضا أن تغتال يد الإهمال الطبي الأرواح بلا مبالاة ودونما إحساس بالمسئولية..

هذه معادلة صعبة تستلزم مزيدا من الضمانات والمناقشات والتوافقات والمواءمات بين أطراف المعادلة الثلاثة، الحكومة بوصفها صاحبة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقشه البرلمان حاليا والأخير بحسبانه صاحب الولاية التشريعية والقائم على مصالح المجتمع وبينهم الأطباء أنفسهم وأخيرا نقابة الأطباء التي تتحفظ على بعض مواده وخصوصا ما يتعلق بحبس الأطباء.



مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أشعل ولا يزال جدلًا واسعا بين الأطراف المعنية.. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما يثير تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.



إذ يقول أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها، مؤكدا أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية..

مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين.. مقترحا إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.

بينما تطالب النقابة بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.

والسؤال: ماذا يمنع أخذ ملاحظات النقابة والأطباء في الحسبان حتى يحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.. والأهم: ماذا عن الإهمال الطبي في مستشفياتنا.. ورفض إستقبال مصابي الحوادث والأخطاء المتكررة للأطباء.. من يحاسب الطبيب إذا أهمل.. ولماذا لا نستلهم تجارب دول أكثر تقدما في علاج الأخطاء الطبية القاتلة؟!

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