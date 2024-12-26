تزامنا مع النطق بالحكم، النص الكامل لتحريات المباحث وأقوال زوج مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

تصدر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، حكمها على مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة.

وترصد فيتو النص الكامل لأقوال زوج المتهمة ونص تحريات المباحث كالآتي:

أقوال زوج المتهمة أمام جهات التحقيقات فوجئ بزوجته تطعن نفسها وحاول إنقاذها

وقال عمرو حسن مهندس مدني وهو زوج المتهمة في التحريات والتحقيقات الأولية إنه فوجئ بزوجته "أميرة" تصرخ وممسكة بسكين وتقوم بطعن نفسها بعد أن خنقت ابنتها تارا، وعندما توجه بها إلى المركز الطبي وجدها فارقت الحياة، بعد أن حاول إنقاذ زوجته التي قيدها لشل حركتها لكنها ظلت تطعن في نفسها بأسلحة بيضاء "سكاكين"، وتم نقلها إلى المستشفى.

تحريات الأجهزة الأمنية في بداية الواقعة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في بداية الواقعة أن المتهمة قتلت ابنتها خنقًا وطعنت نفسها بالتجمع الأول، وأنها تحمل الجنسية التونسية، وتعمل في مجال الطاقة والروحانيات.

وأضافت التحريات أن السيدة انتابتها منذ فترة حالة نفسية، وكانت دائما تخبر زوجها برغبتها في الانتحار.. وفي يوم ارتكاب الواقعة أيقظت السيدة زوجها من النوم، ورددت كلمات غير مفهومة، ثم ذبحت نفسها أمامه.. كما أن الزوج استيقظ مسرعًا، وجرى إلى غرفة ابنته، فوجدها نائمة على السرير، وحاول إيقاظها، فوجدها متوفاة، وأبلغ الشرطة.

وبالمعاينة تبين أن الأم أقدمت على خنق ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وعثر على جثمان الطفلة بجوار الأم المصابة بجرح قطعي بالرقبة، نتيجة محاولة ذبح، وما أن تأكدت من وفاتها، حتى استلت سلاحا أبيض سكين، وحاولت ذبح نفسها، إلا أنها لم تمتْ حتى تم العثور عليها، وإبلاغ رجال المباحث، الذين أمروا بنقلها للمستشفى، لمحاولة إنقاذ حياتها.

إحالة المتهمة إلى الجنايات

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابنتها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كده» على حد قولها وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسيبشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة».

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