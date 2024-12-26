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حوادث

لا تعاني من أمراض نفسية، نص أمر إحالة مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنشر فيتو أمر إحالة مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم. 

المتهمة للمحكمة: “أنا مكنتش في وعيي ولا حاسة بعمل إيه”

تلا ممثل النيابة قرار الاتهام أمام المحكمة: أن القضية تم إحالتها من دائرة أخرى، وكان من بين الاتهامات الموجهة للمتهمة قتل طفلتها عمدًا مع سبق الإصرار وواجهها القاضي بالاتهام إلا أنها أنكرت بقولها: "يوم الجريمة أنا مكنتش في وعيي ولا حاسة بعمل إيه، وبعد ما فقت وجدت نفسي قتلت ابنتي وأصبت نفسي".

 

وكشف أمر الإحالة، أنه في مايو من العام الماضي، شرعت المتهمة في إزهاق روح طفلتها تارا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعدت لذلك الغرض حزام خاص بشنطة وقامت بخنق الطفلة، وبعدها أحضرت سكينا وسددت لنفسها ضربة في العنق، مما أسفر عن إصابتها، وأن المتهمة أغمى عليها بعد تسديد طعنة نافذة في رقبتها، وهرع بها زوجها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نص تقرير اللجنة الخماسية.. المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسية

وأرفقت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث

كانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان سلامة القوة العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع.. 

وكشف المحامي أمير محمود دفاع المتهمة إن موكلته كانت قادمة هي وابنتها من الخارج للعلاج من السحر وأن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقتلت ابنتها وحاولت إنهاء حياتها على إثرها.

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