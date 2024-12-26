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ثقافة وفنون

هاني شاكر يجري البروفات الأخيرة لحفل الليلة في دبي (صور)

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

يجري الفنان  هاني شاكر البروفات الأخيرة قبل انطلاق حفله مساء اليوم الخميس علي مسرح أوبرا دبي والذي من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.

حفل هاني شاكر في دبي 

وتألق هاني شاكر خلال بروفات حفله بعدد من أغاني ألبومه الجديد “اليوم جميل”، وسط تفاعل العازفين. 

 

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر أسعار التذاكر وتبدأ من 2800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه. 

ويقدم هاني شاكر عددًا من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور في دبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى: “حبك يا لبنان" التى قدمها باللهجة اللبنانية، حنعيش، لسة بتسألى، علِّي الضحكاية، احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة”.

 

أغاني ألبوم هاني شاكر الجديد  “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

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