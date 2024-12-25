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ثقافة وفنون

تصل إلى 10 آلاف جنيه، أسعار حفل هاني شاكر في دبي غدًا

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

يحيى الفنان هانى شاكر حفلًا غنائيًّا فى مدينة دبى الإماراتية، علي مسرح الأوبرا غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر والتى ستشهد حضورًا كبيرًا.

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر أسعار التذاكر والتي تبدأ من 2800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه. 

ويقدم هاني شاكر عددًا من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور في دبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى: “حبك يالبنان" التى قدمها باللهجة اللبنانية، حنعيش، لسة بتسألى، علِّي الضحكاية، احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة”.

ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

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