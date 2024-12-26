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إحالة 4 أطباء بالوحدات الصحية بقنا للتحقيق لتغيبهم عن العمل (صور)

إحالة 4 أطباء بالوحدات
إحالة 4 أطباء بالوحدات الصحية بقنا للتحقيق

أجرى أحمد سلمى نائب رئيس مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وكارم سعد رئيس قرية البحري قمولا جولة ميدانية بالمرور على المصالح الحكومية.

توفير الخدمات العلاجية بقنا

واستهدفت الوحدة الصحية بدنفيق وذلك لمتابعة سير العمل ومدى جاهزيتها في استقبال المرضى وتوفير الخدمات العلاجية، وحيث تلاحظ غياب ٤ أطباء وتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية، وبتوجيهات ياسر حمادة رئيس المركز.

وذلك في إطار حرص الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا علي متابعة تقديم الخدمات العلاجية المختلفة داخل منافذ الخدمة الصحية والوقوف علي توافر الرعاية اللازمة للمترددين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا نقادة

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