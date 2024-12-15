تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025 م.

نتيجة المسابقة بقنا

وأسفرت نتيجة المسابقة فوز التلميذ معاذ خالد عبدالنعيم مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق بإدارة نجع حمادى، والتلميذة آلاء جلال محمد مدرسة خالد بن الوليد بإدارة نجع حمادى بالمركز الأول على مستوى المديرية، والتلميذ عبدالرحمن حازم جبريل مدرسة التحرير بسمهود بإدارة أبو تشت التعليمية والتلميذة رنا محمود أحمد مدرسة الفاوية الابتدائية بإدارة دشنا التعليمية بالمركز الثانى، بينما فاز التلميذ عمر مصطفى عطا مدرسة النهضة الابتدائية بإدارة قفط التعليمية والتلميذة مريم كمال محمد مدرسة البارود الابتدائية بإدارة قفط التعليمية بالمركز الثالث.

إدارة الأنشطة التربوية بقنا

وهنأ "عنتر" الطلاب الفائزين بالمسابقة متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق والتميز مشيدًا بتلك المسابقة التي تشرف عليها إدارة الأنشطة التربوية بقيادة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للمديرية ومصطفى عبد الصبور رئيس القسم.

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