الخميس 26 ديسمبر 2024
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عقارات

خبير يطالب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادي بقطاع التشييد والبناء

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أكد الدكتور صلاح الدين فهمي  أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن تطوير الهيئات الاقتصادية ودمجها وتصفية الخاسر منها قرار تأخر كثيرا، وما دفع الحكومة للتحرك مؤخرا برنامج الاصلاح الاقتصادي واتفاقيات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادي لوقف نزيف العملة المصرية أمام الدولار.

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئات إداريا وماليا والاستعانة بالكفاءات والكوادر الناجحة فى إدارة تلك الهيئات ووضعها على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة وتحتاج لتكثيف كل الجهود للخروج منها والعمل على إقالة أى هيئة أو مؤسسة اقتصادية من عثرتها.

وأكد أن استمرار نزيف الخسائر للهيئات والمؤسسات الاقتصادية أمر غير مفهوم ولا يصح أن يستمر.

ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2024 /2025، وما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات لبعض الجهات التابعة للوزارة، وذلك خلال حضوره اليوم اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإعراب عن تشرفه بالتواجد بمقر اللجنة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان يقع على عاتقها الدور والجزء الفني في تنفيذ المشروعات المكلفة بها ويتم العمل بأقصى جهد لتحقيق المستهدفات وخصوصا في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث أنها تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع، الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لبعض جهات الوزارة وهي: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

تحقيق مصلحة المواطنين

ومن جانبه، تقدم النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على الجهد المبذول في مختلف محاور التنمية العمرانية، وكذا حرصه على التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب، لبحث التحديات والمشكلات والمطالب بدوائرهم بهدف تحقيق مصلحة المواطنين، ومشاركته الفعَّالة في مناقشة الموضوعات التي تأتي ضمن ملفات عمل الوزارة.

كما كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الحديث  بجدية مع عدد من المطورين وممثلي شركات التطوير لإطلاق محور جديد للشقق بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتلبية شريحة جديدة من المواطنين والحصول على شقة بفائدة مدعومة وبمواصفات القطاع الخاص.

 وتابعت أنه تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/   حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

 مد فترة شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد أن هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط أو تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زالت نسبة منها متوافرة  دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتى تاريخه.  

فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري

وأضافت مي عبد الحميد أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة ودون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.

وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات تتواجد بمدن أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود، بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر. 

 تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يطبق  عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.

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الاصلاح الاقتصادى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الجهاز المركزي للتعمير
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