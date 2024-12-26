وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، بحضور مسئولي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومسئولي الوزارة.

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجارية

في بداية اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة لمحافظة بورسعيد بمراجعة منظومة الصرف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلي لموقف محطات معالجة الصرف الصحي والروافع على مستوى المحافظة، كما استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجارية بعدد من المحطات.

وأبدى الوزير استياءه من الموقف الحالي التي بدت عليه الروافع والمحطات، مشددا على أنه أمر غير مقبول أن يكون الوضع بالشكل الذي بدت عليه المحطات وتأثر المواطنين بهذه الأعطال، وموجها بالبدء في وضع خطة بحلول عاجلة للأمر ومتابعة الأعمال لتحسين وضع المحطات وإصلاح الطلمبات المعطلة ورفع الكفاءة علي وجه السرعة حتي لا يزداد الأمر سوءًا.

كما وجه الوزير بوضع خطة للارتقاء بكفاءة المحطات على مستوي المحافظة، وتوقيتات واضحة لأعمال الصيانة الجارية في المحطات ومتابعة الأمر بشكل دوري على الأرض، على ان يتم عقد اجتماع عقب أسبوعين لعرض كافة الأمور والموقف التنفيذي لكافة الملاحظات التي تمت مناقشتها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق والمحاور الجاري تنفيذها والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع جاء عقب الجولة التفقدية بداية الأسبوع الجاري بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة حجم الأعمال الجارية على مستوى المدينة ككل والوقوف على ما تحقق من معدلات تنفيذ بالمشروعات، ووجود عدد من الملاحظات بعدد من المشروعات التي تم زيارتها، مؤكدا ان المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع السادس تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، حيث يقع بالجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحده (طريق القاهرة – السخنة السياحي"، والطريق الدائري الأوسطي، ويعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء الجاري تنفيذها بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة، ومعدلات تنفيذ ومواصفات المشروعات، بجانب استعراض التحديات التي تواجه بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات بشكل أسبوعي حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وضغط المدد الزمنية للانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بمشروع جنة، وكذا وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال المرافق بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي، موجهًا بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مختلف المشروعات وفق خطة مدروسة.

الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.

كما تسلم الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.