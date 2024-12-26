الخميس 26 ديسمبر 2024
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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالسنطة (صور)

حملة إشغالات لإزالة
حملة إشغالات لإزالة التعديات على حرم الطريق بالسنطة

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بـ محافظة الغربية حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وشملت الحملة مناطق شوارع الجيش، بورسعيد، الجمهورية، وميدان المنشاوي، حيث استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

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تعيق حركة المواطنين

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، وبالتعاون مع قسم الإشغالات، أسفرت الحملة عن إزالة العديد من التعديات التي كانت تعيق حركة المواطنين، مما ساهم في تيسير المرور وتوفير بيئة أكثر انضباطًا وراحة للمواطنين.

مواجهة أي مخالفات بكل حسم

 وأكدت رئيسة مدينة السنطة استمرار الحملات بشكل دوري لتشمل جميع شوارع المدينة، بهدف إعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. كما شددت على مواجهة أي مخالفات بكل حسم، لضمان عدم وجود عوائق في الطرق العامة.

الامتناع عن وضع أي إشغالات

 وأهابت رئيسة مدينة السنطة بالمواطنين ضرورة الامتناع عن وضع أي إشغالات أو حواجز قد تعيق حركة المرور أو تضر بالشكل العام للمدينة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين لتجنب المساءلة القانونية. كما أكدت على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين، وخاصة كبار السن، من خلال تسهيل مرورهم في الشوارع.

تحسين البنية التحتية

 جاءت الحملة في إطار جهود محافظة الغربية المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضارية وآمنة لجميع المواطنين.

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