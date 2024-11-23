السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

بدء محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع والدفاع يتمسك بعرضها على لجنة طبية خاصة

مضيفة الطيران التونسية
مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها، فيتو

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.

وتمسك دفاع المتهمة بعرض موكلته على لجنة طبية خاصة، مشيرا إلى أن زوجها قام بتطليقها قبل جلسة محاكمتها بيوم واحد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل.

 

“... حان وقتي للذهاب إلى السماء”

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، قالت إنها أنهت حياة ابنتها لأن “لأوامر الإلهية جاتلي كدة”، متابعة: يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم برة في الريسبشن، لأني طلعته برة الأوضة وقلت له عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا، وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة.

 

وأضافت المتهمة في التحقيقات: إنه يوم الواقعة كان هناك شرط لصعودي إلى الرفيق الأعلى، وهو إني “آخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا الثانية اللي أنا رايحة لها”.
واستكملت المتهمة بقتل ابنتها: لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها ورُحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمي عليا وفُقت وأنا في المستشفى.

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