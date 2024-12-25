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خارج الحدود

الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن فيديو الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي

الداخلية السورية،
الداخلية السورية، فيتو

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية السورية، مساء اليوم، بيانا أوضح فيه حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول الاعتداء على مقام الشيخ الشيخ أبي عبد الله الخصيبي.

 

الداخلية السورية تصدر بيانا حول مقام الشيخ الخصيبي 

وقالت الداخلية السورية، انتشرت اليوم، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف -العلويين- في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وتابعت الداخلية السورية فى بيانها قائلة: نؤكد أن الفيديو المنتشر قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

فرض حظر التجول فى حمص بعد الاعتداء على مقام الشيخ يبرق

أعلنت قيادة شرطة حمص السورية، اليوم، فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا، وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

وانتشر مقطع فيديو يظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبيًا في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.

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