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رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52، الصادر اليوم 26 ديسمبر 2024، 13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات، ونزع ملكية بعض المدارس.

قرارات رئيس الوزراء بتخصيص أراضي للمشروعات


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3511 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50420 متر مربع، في تبه قيش بشارع الثورة الخضراء بمدينة موط، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مدينة شبابية.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3512 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 متر مربع، ضمن حوض الطيبة بعزبة محمد كيلانى الشرقى، زمام قرية عبد اللاه ناحية قرية بنى غنى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح منطقة بريد المنيا لإقامة مكتب بريد.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3513 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3800 متر مربع بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مصلحة الضرائب العقارية، لإقامة دار محفوظات وأرشيف مركزى.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3514 لسنة 2024، بشأن قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 532 متر مربع حي البساتين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة نموذجية.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3515 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000 متر مربع، زمام قرية المنيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة إعدادي.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3516 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000 متر مربع، زمام قرية أم الحويطات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لإقامة معهد أزهرى.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3517 لسنة 2024، قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن محمد عبد الغنى، ضمن حوض جنينة العاصية بجمعية الخازندار الزراعية بمساحة 2100 متر مربع، زمام قرية بهوت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة تعليم أساسى.

مشروعات أعمال المنفعة العامة


-وقرار رئيس الوزراء رقـم 3982 لسنـة 2024، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذى تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين، الكائنة بالملك صـ(2) بشارع نعيم رقم (403) والملك صــ (30) بشارع رمسيس رقم (401)، مدينة دمياط بمحافظة دمياط، بمساحة مقدارها 397٫60 متر مربع من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3983 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق الإقليمى الشرقى، ومرورا بالسكة الحديد وطريق مصر/أسوان الزراعى باتجاه كوبرى أسوان الملجم بمحافظة أسوان، من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3985 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة، بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3986 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بمركز شبين الكوم المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء محمود الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار رئيس الوزراء رقـم 4254 لسنـة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع، بنجع الطينة زمام قرية كوم الصعايدة، ناحية قرية المجابرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا
بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى. 

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