السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

الضرائب العقارية، استعرض أحمد كُجوك وزير المالية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة شاملة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية.

 

تطوير مصلحة الضرائب العقارية

ونرصد خلال السطور الآتية تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية التي تهدف إلى  تحسين كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية.

 

تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل

وأوضح وزير المالية أن خطة التطوير تعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحسين كفاءة العمل في مصلحة الضرائب العقارية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير المالية: تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية

وأشار الوزير إلى أن التطوير يستهدف أيضًا تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين، والحد من أي معوقات قد تواجههم أثناء تقديم خدمات المصلحة، بما يضمن تطبيق العدالة الضريبية في جميع مراحل العمل.

 

وزير المالية: خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي فقط

وأضاف وزير المالية أن خطة التطوير لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي للمصلحة فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز منظومة التحصيل الضريبي وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة تُستخدم في دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية.

الاستثمار في تدريب العاملين لضمان تقديم خدمات متطورة

كما تطرقت الرؤية إلى أهمية الاستثمار في تدريب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم لضمان تقديم خدمات متطورة تتماشى مع التطور التكنولوجي، بما يضمن رضا المواطنين عن خدمات المصلحة.

 

الحكومة تدعم خطط التطوير لضمان تحسين الأداء وتعزيز موارد الدولة 

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم خطط التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في هذا القطاع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضرائب العقارية مصلحة الضرائب العقارية تطوير مصلحة الضرائب العقارية وزير المالية الخدمات الضريبية

مواد متعلقة

بـ 2.8 مليون جنيه، الجمارك تضبط كمية من الخمور والسجائر المهربة

خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة

وزير المالية: نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

لبيعها في مزاد علني، الجمارك تكشف حقيقة دخول جميع سيارات المعاقين إلى "المهمل"

المالية تعلن اعتزامها طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة

وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري بين مصر والبحرين

ماذا دار في الغرف المغلقة؟ كواليس استبعاد الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية