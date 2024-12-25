تخصيص أرض في قنا لإقامة مقر لإدارة مكافحة المخدرات

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

يأتي ذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظًا على المجتمع والأفراد.

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