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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد مصطحبا مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، توجه صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات بين البلدين.

 

الوزير اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين

 وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الوزير اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

 

تعزيز العلاقات بين البلدين

 ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي، لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية، عددًا من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.

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