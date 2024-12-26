إصابة شخص في انهيار سقف غرفة بمصر الجديدة، ويروي تفاصيل الواقعة

استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال شخص أصيب في انهيار سقف غرفة نومه بشارع الواسطة، المتفرع من شارع هارون الرشيد.

وقال الشخص إنه اثناء جلوسه في الغرفة فوجئ باسمنت ينهال من السقف بشكل كبير ثم انهار السقف فوقه ولم يستطع الجري او الفرار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بانهيار سقف غرفة داخل عقار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين انهيار سقف غرفة مما أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 60 سنة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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