الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهار جزئيًا بمصر الجديدة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكني انهار في أحد طوابقه سقف غرفة مما أسفر عن مصرع مسن بشارع الواسطة، المتفرع من شارع هارون الرشيد. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بانهيار سقف غرفة داخل عقار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين  انهيار سقف غرفة مما أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 60 سنة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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