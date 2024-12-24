الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

انهيار شرفة عقار بمنطقة العطارين في الإسكندرية

انهيار شرفة عقار
انهيار شرفة عقار بمنطقة العطارين في الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من شرفة عقار دون إصابات بشرية أو خسائر بشرية في الأرواح.

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كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغا من حي وسط، يفيد بانهيار شرفة بالدور الأخير من عقار بشارع محمود فهمي من شارع الشهداء بمنطقة العطارين وسط المحافظة، دون وجود إصابات بشرية أو خسائر بأرواح المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وقامت بالدفع بسيارات الإسعافات  وسيارات الإطفاء ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين.

كما وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، من العقار الكائن 1 شارع محمود فهمى من شارع الشهداء العطارين، حماية للأرواح والممتلكات.

حيث توجهت المهندسة سكرتير عام الحي بإدارة المباني والمشروعات لمكان العقار، وقامت بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حفاظا على أرواح السكان والمارة.

كما تم رفع المخلفات وفتح الشارع للمارة والمرور بمعرفة إدارة النظافة بالحي.

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منطقه العطارين محافظة الإسكندرية محمود فهمي الدكتور مصطفى العرابي حى وسط بالاسكندرية

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