الصناعات الغذائية تخاطب أعضائها بشأن الاشتراك بمشروع "خبراء الطاقة"

دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أعضائها للاشتراك في مشروع "خبراء الطاقة" والذي ينفذه مركز التميز للطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز سياسات الطاقة في مصر

ويأتى هذا في اطار ما تقوم به غرفة الصناعات الغذائية لدعم وتنمية القطاع ورفع تنافسيته وزيادة صادراته



مشروع "خبراء الطاقة"

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة دراسة تحليلية لإستهلاك الطاقة داخل المنشآت الصناعية. حيث تشمل هذه الخدمة الممولة كليًا من مركز التميز للطاقة تقديم الدراسة التحليلية التي توضح حجم استهلاك المنشأة الصناعية للطاقة وأوجه القصور في مناحي الإستهلاك الحالية للمنشأة

كما تقدم الدراسة توصيات عملية للمنشآت الصناعية تهدف إلى تقليل نسب استهلاك الطاقة داخل هذه المنشآت بنسب كبيرة.



وتتضمن معايير الاختيار: عضوية غرفة الصناعات الغذائية - الإدراج ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء - سيتم اختيار الشركات المستفيدة من المشروع بمعرفة مركز التميز للطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID



وزير الاستثمار: الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي

استثمارات الصناعات الغذائية٥٠٠ مليار جنيه

وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه

وقال إن عدد المنشآت العاملة به يتعدى 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤٪ من الصادرات المصرية.

وأوضح أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.

قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموًّا متزايدًا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرًا رئيسيًّا في إنتاجها، وأيضًا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموًّا متزايدًا.

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