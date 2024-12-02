خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة: كفانا قروضا، صندوق النقد يفلس الدول ولن ينقذ مصر إلا المصريون

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: إن صندوق النقد لم يدخل دولة إلا تسبب في إفلاسها، مستعينًا بتجربة الأرجنتين الذين أطلق شعبها على صندوق النقد اسم “صندوق الشيطان”، بعد أن تسبب في إفلاسها.

لن ينقذ مصر إلا المصريون

وأكد هاني توفيق أنه لن ينقذ مصر إلا المصريون، مشيرًا إلى أن البرازيل وماليزيا انطلقا بعد طرد صندوق النقد والاستعانة بخططهم التنموية.

البرازيل وماليزيا طردا صندوق النقد، فيتو

ووجه هاني توفيق رسالة حادة للحكومة بعدم استجداء الحلول والقروض من المؤسسات الدولية، التي وصفها بالاستعمارية، خاصة بعد أن بلغت مؤشرات البطالة والفقر والعجز التمويلى والصحة والتعليم مداها.

وأكد هاني توفيق على أهمية الاستعانة باقتصاديين مصريين مؤهلين وذوي خبرة، ومنحهم الصلاحيات بالكامل، لحل مشاكلنا الاقتصادية تدريجيًّا، مع وضع استراتيچيات متوسطة وطويلة الأجل، لتعظيم موارد الدولة تحت بند وحدة الموازنة، وعلى الحكومة التنفيذ دون اجتهادات "افتكاسية".

وقال هاني توفيق عن المصريين وصندوق النقد الدولي "للمرة الألف: لن ينقذ مصر، إلا المصريون.. فى الأعم الأغلب، لم يدخل صندوق النقد الدولى دولة إلا وأفلسها، وراجعوا تجربة الأرچنتين، التى أطلق شعبها على الصندوق "صندوق الشيطان" بعد أن أفلسها".

البرازيل وماليزيا طردا صندوق النقد

وأكد هاني توفيق على تجربتي البرازيل وماليزيا مع صندوق النقد، قائلًا: "وخبرة كل من البرازيل ( لولا دا سيلڤا) وماليزيا (مهاتير محمد ) أكبر دليل على ذلك، عندما طردوا الصندوق واعتمدا على خطتهما التنموية الخاصة، فانطلقا بلا حدود."



ووجه هاني توفيق رسالة حادة للحكومة قائلًا: "مؤشرات البطالة والفقر والصحة والتعليم والعجز التمويلى وسعر الصرف، وغيرها قد بلغت مداها، فكفانا استجداء الحلول والقروض من المؤسسات المالية الاستعمارية"

وطالب هاني توفيق بالاستعانة بـ "اقتصاديين مصريين مؤهلين ذوى خبرة محلية وتجارب دولية، واعطائهم الصلاحيات اللازمة بالكامل لكى تحل مشاكلنا الاقتصادية تدريجيًا، مع وضع استراتيچيات متوسطة وطويلة الأجل لتعظيم كافة موارد الدولة تحت بند وحدة الموازنة".

على الحكومة تنفيذ حلول الاقتصاديين

وأضاف هاني توفيق "ثم لترتيب أولويات استخدامات هذه الموارد، بعد الاستعانة بمجالس قطاعية (تعليم، صحة، سياحة، زراعة، تصدير….الخ) دائمة، وما على الحكومة ومؤسساتها ووزرائها إلا التنفيذ، ودون اجتهادات "افتكاسية".

صندوق النقد وأزمة مصر الاقتصادية، فيتو

كما طالب هاني توفيق بتطبيق تجارب البرازيل وماليزيا في الاعتماد على مواردهم لحل الأزمة الاقتصادية في مصر "ارجعوا لتجارب الدولتين المذكورتين وروشتة الإصلاح، التي اتبعوها بالاعتماد على مواردهم الذاتية، وcopy / paste، والنتيجة مضمونة، فمصر مليئة بالثروات البشرية والطبيعية والسياحية، والثقافية... والحلول كلها معروفة وقابلة للتطبيق، ويلزم فقط الارادة السياسية الحاسمة."

مصر تطالب صندوق النقد ببرنامج دعم موسع

جدير بالذكر أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وقامت بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مصر تطالب ببرنامج دعم موسع من صندوق النقد، فيتو

كما دعت مصر إلى ضرورة أن يراعي صندوق النقد الدولي المتغيرات وحجم التحديات، التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر في الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

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