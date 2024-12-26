الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

غدا، تعديل تشغيل قطار العاصمة لهذا السبب

قطار العاصمة
قطار العاصمة

تعدل الشركة المشغلة  للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل غدًا الجمعة، وذلك لمدة يوم واحد فقط بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى 

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء سيكون غدا فقط الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

 

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