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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يستعد للاحتفال مع جمهوره برأس السنة بطرح أغنية جديدة

حسين الجسمي
حسين الجسمي

 يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي يوم 5 يناير المقبل.

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن الجسمي، سيقدم أغنية جديدة مفاجأة لجمهوره احتفالًا بليلة رأس السنة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهوره ومحبيه.

وقال مصدر لـ “فيتو”، إن الجسمي، قام بتحضير الأغنية من 5 أشهر، وانتهي من تسجيلها، منذ أيام قليلة، ويستعد لطرحها عبر قناته على اليوتيوب، بعد تقديمها لايف في حفلته.

 

ومؤخرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من ألحان: حسين الجسمي، وكلمات: الأمير نواف بن فيصل آل سعود، وتوزيع: وليد فايد.

وفي وقت سابق، أنشد حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي فالأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

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