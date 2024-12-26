الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسين الجسمي يحيي حفلا في دبي 5 يناير

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلًا في مدينة دبي يوم 5 يناير المقبل.

 

ويقام الحفل على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

 

ومؤخرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

والأغنية من ألحان: حسين الجسمي، وكلمات: الأمير نواف بن فيصل آل سعود، وتوزيع: وليد فايد.

 

وفي وقت سابق، أنشد حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسين الحسمي المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفلات رأس السنة الفن
ads

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 -12- 2024

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات

صحيفة بريطانية: أسماء الأسد بين الحياة والموت ووضعها في غرفة منعزلة

منوعات

المزيد

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي

فيتنام تفرض قيودا على استخدام هذه المنصات

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية