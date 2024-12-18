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سياسة

بعد الموافقة المبدئية، ضوابط مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ضوابط مناقشة قانون
ضوابط مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فيتو

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الراغبين في التقدم بأي مقترحات لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات المقبلة، التأني في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ.

 

فلسفة قانون الإجراءات الجنائية

وطالب جبالي، النواب بأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ المقترحاتُ متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها.

مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ

وأكد رئيس مجلس النواب، أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا.

 

مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسات المقبلة

وأعلن رئيس النواب، أنه سيتم إبلاغ النواب بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ، من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ.

 

النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، بعد مداولات استمرت 12 جلسة عامة، تحدث فيها عدد كبير من أعضاء المجلس.

 

مناقشة الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ الإجراءات الجنائية من حيثِ المبدأِ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

 

وأشار إلى أنه شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ.

 

وأكد رئيس النواب، أنه لم تقتصرِ المداولاتُ بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

 

وأشار إلى اختتام مداولاتُ مجلسِ النواب حولَ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية، من حيثِ المبدأِ، قائلا: نفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

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