الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

بعد مداولات في 12 جلسة عامة.. النواب يوافق مبدئيا على الإجراءات الجنائية.. جبالي: سابقة أولى بتاريخ البرلمان والمناقشات مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ.. وهذه خطة إقرار مواد التشريع

النواب يوافق على
النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014

ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي

يتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وفي ختام المناقشات من حيث المبدأ، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب  خلال انعقاد الجلسة العامة: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ الإجراءات الجنائية من حيثِ المبدأِ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار إلى أن مجلس  النواب، خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في 12 جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

 

حضور غير مسبوق في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت إلى أن هذه الجلساتُ  شهدتْ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ.

تفاعل مجتمعي في مناقشة الإجراءات الجنائية

وأكد رئيس النواب، أنه لم تقتصرِ المداولاتُ بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ  توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

ختام مداولات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

وأشار إلى اختتام مداولاتُ مجلسِ النواب حولَ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية، من حيثِ المبدأِ، قائلا: نفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، قائلا: وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، بأن يتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، بالتأني في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلا: وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.

 

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