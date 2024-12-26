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رياضة

الدوري المصري، بتروجيت يستضيف الجونة في ختام الجولة السادسة

بتروجت
بتروجت

الدوري المصري،  يلتقي فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره الجونة على ستاد بتروسبورت في ختام الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

يدخل بتروجت والجونة لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريقان الفوز بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجيت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبي بنفس النتيجة.

 

ويحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفًا واستقبلت شباكهم مثله.

 

حكام مباراة بتروجت ضد الجونة 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

 

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هم: بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري بستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.


ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

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