الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

مقتل مسجل خطر والقبض على اثنين آخرين عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

مصرع مسجل خطر وضبط
مصرع مسجل خطر وضبط اثنين آخرين

قتل مسجل خطر وضبط  عنصرين إجراميين آخرين لاتهامهم بقتل عامل لخلافات مالية واختطاف أحدهم لمواطن، أثناء محاولتهم الهرب عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنيا.
 

تلقي مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بلاغا عن قيام 3 أشخاص، مجهولين يستلقون مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه (عامل) ما أدى إلى مقتله لوجود خلافات مالية بينهم.
 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 عناصر إجرامية يتزعمهم شقى خطر سبق اتهامهم فى عدد من الجنايات "سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، استعمال قوة، حريق عمد".
 

وتم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (بندقية آلية، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة)، وقام الثالث باختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مقتله وتحرير المواطن المخُتطف، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – 4 خزينة).
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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