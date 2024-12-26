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خارج الحدود

بالأرقام، الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزة

تداعيات كارثية للحرب
تداعيات كارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيتو

كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها عن التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 447 من الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

 

الخسائر البشرية والنزوح لسكان غزة

ويتحدث التقرير على الخسائر البشرية والنزوح لسكان القطاع والانهيار الكامل للتعليم والصحة وللبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة لم يسبق لها مثيل.


الخسائر في صفوف المواطنين والنزوح الجماعي

بلغ عدد القتلى في صفوف المواطنين أكثر من 45 ألفًا، منذ بداية الحرب
بينهم أكثر من 13 ألفًا و319 طفلًا، و7 آلاف و216 امرأة
إصابة أكثر من 107 آلاف شخص بجروح متفاوتة
نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، يمثلون 90% من سكان غزة
92% من الوحدات السكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الضرر
معظم سكان القطاع يقطنون في المخيمات
يعاني قطاع غزة من أوامر إخلاء إسرائيلية تغطي أكثر من 80 % من مساحته

عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل البرد القارس ونقص الإمدادات من الماء والغذاء
تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة، مع نفوق 95% من الماشية، وتدمير أنظمة الري والبيوت الزجاجية
47% من المستشفيات و37% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل
مستشفى "كمال عدوان" آخر ما تبقى في شمال قطاع غزة من القطاع الصحي
أكثر من 14 ألف مريض يحتاج إلى إجلاء طبي عاجل، ويواجه الأطفال احتياجات نفسية متزايدة مع أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي
تحذيرات متصاعدة من تفشي الأوبئة في غزة ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع

وفي هذا السياق، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة، إن "37 طفلًا استشهدوا جرَّاء سوء التغذية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وفي وقت سابق، صرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن "إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح ومن المحتمل حدوث مجاعة في شمال غزة. أهل غزة محرومون من الأساسيات بما في ذلك الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة".

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