استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن عشرة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.

واستشهد خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وحذر المسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.

وقبل قليل استشهد خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.

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