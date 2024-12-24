الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار النفط ترتفع في تعاملات قبل عطلة أعياد الميلاد

ارتفاع اسعار الوقود،فيتو
ارتفاع اسعار الوقود،فيتو
ads

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد وتلقت الأسعار دعما من بيانات اقتصادية أميركية وارتفاع الطلب على النفط في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.45% إلى 72.95 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.42% إلى 69.53 دولار للبرميل.

وارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في الولايات المتحدة في نوفمبر وسط الطلب القوي على الآلات. كما انتعشت مبيعات المساكن الجديدة في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف على قدم صلبة مع نهاية العام.

 

الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط 

ويترقب المتعاملون مؤشرات على مستوى الطلب الأميركي من بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين ومن المقرر أن يصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم هبوط مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الأول في دلالة على قوة الطلب.

وقال توني سيكاموري محلل السوق لدى آي.جي إن خام غرب تكساس الوسيط أنهى الجلسات الثلاث الماضية دون مستوى 69.50 دولار بقليل مع توقف التقلبات في السوق قبل موسم العطلات.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "لذلك، أعتقد أننا سنظل محصورين في نطاق ضيق حول مستوى 69.50 دولار، ربما لحين إعادة فتح وول ستريت في 27 من الشهر الجاري".

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات الهند من الخام 2.6% على أساس سنوي إلى 19.07 مليون طن في نوفمبر بدعم من الطلب القوي وسط ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة حركة السفر.

وفي الشرق الأوسط، اكتسبت مساع جديدة تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس زخما هذا الشهر وتقلصت الفجوات بين الطرفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط اليوم ارتفاع الطلب على النفط الاقتصاد الأمريكى العقود الآجلة لخام غرب تكساس النفط الخام والبنزين بيانات حكومية خزونات النفط الخام
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية