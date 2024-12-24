أسعار النفط ترتفع في تعاملات قبل عطلة أعياد الميلاد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد وتلقت الأسعار دعما من بيانات اقتصادية أميركية وارتفاع الطلب على النفط في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.45% إلى 72.95 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.42% إلى 69.53 دولار للبرميل.

وارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في الولايات المتحدة في نوفمبر وسط الطلب القوي على الآلات. كما انتعشت مبيعات المساكن الجديدة في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف على قدم صلبة مع نهاية العام.

الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط

ويترقب المتعاملون مؤشرات على مستوى الطلب الأميركي من بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين ومن المقرر أن يصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم هبوط مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الأول في دلالة على قوة الطلب.

وقال توني سيكاموري محلل السوق لدى آي.جي إن خام غرب تكساس الوسيط أنهى الجلسات الثلاث الماضية دون مستوى 69.50 دولار بقليل مع توقف التقلبات في السوق قبل موسم العطلات.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "لذلك، أعتقد أننا سنظل محصورين في نطاق ضيق حول مستوى 69.50 دولار، ربما لحين إعادة فتح وول ستريت في 27 من الشهر الجاري".

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات الهند من الخام 2.6% على أساس سنوي إلى 19.07 مليون طن في نوفمبر بدعم من الطلب القوي وسط ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة حركة السفر.

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