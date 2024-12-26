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أخبار مصر

تحذير من الأمطار والرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الرياح والأتربة، وتمثلت النصائح كالآتي:

1- السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

3 - يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

5- يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26 - 12 -2024

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة مساء على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:1 متر.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر اللأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية.

ويسود طقس شديد البرود ليلًا، وفي الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

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