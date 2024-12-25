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أخبار مصر

الأرصاد: أمطار خفيفة مساء الغد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة مساء غد على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس،  حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  ،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

 

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حالة الطقس غدًا الخميس 26-12-2024 بوادي النطرون

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الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة الرياح والأمواج في  البحر الأبيض المتوسط معتدلة ويصل ارتفاع الامواج من 1.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة الأمواج والرياح بالبحر الأحمر  خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

 

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