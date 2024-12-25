طقس الغد، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الرياح والأتربة وجاءت هذه النصائح كالاتى:

1_السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة

2_ مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل

3 _ يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام

4_تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها

5_يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة مساء غدا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:1 متر.



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

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