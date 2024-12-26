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رياضة

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي

إيهاب أمين، فيتو
إيهاب أمين، فيتو

كرة السلة، أكد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم أداء قوي أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

وأضاف إيهاب أمين، أن الاتحاد السكندري فريق قوي، وأن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تحقيق الفوز في مباراة صعبة.

وأوضح إيهاب أمين، أن جماهير النادي الأهلي كان لها حضور قوي في نهائي دوري المرتبط، وأن فريقه مازال أمامه الكثير من البطولات للفوز بها، وتحقيق موسم تاريخي جديد للنادي الأهلي.

 

الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/202.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

ورفع الأهلي رصيده من بطولة دوري المرتبط إلى 10 ألقاب، بعد الفوز بلقب بطولة الموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت ألقاب الأهلي في المواسم التالية:

2005 - 2006 - 2016 - 2017 - 2018 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

وجاء ترتيب المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

1- الأهلي

2- الاتحاد السكندري

3- سبورتنج

4- الزمالك

أقيمت نهائيات دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، في حضور جماهير مقدر بـ1000 مشجع لكل فريق.

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