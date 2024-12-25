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رياضة

منتخب مصر بدون مواجهات ودية حتى أجندة يونيو 2025

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وشقيقه إبراهيم، أن الفريق لن يخوض أي مواجهات ودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل.

أضاف المصدر، أن الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل ستكون 9 أيام، وسيتخللها مواجهتي الفراعنة أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون ولن يكون هناك أي مساحة زمنية لخوض مباريات ودية.

وتابع: هناك أجندة دولية للفيفا في شهر يونيو 2025، لن تتضمن أي مباريات رسمية لمنتخب الفراعنة، لذلك بات من المؤكد أن تشهد خوض الفريق مباراتين وديتين على مستوى عالٍ، يتحدد طرفيهما خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن وشقيقه ابراهيم، فيتو
حسام حسن وشقيقه ابراهيم، فيتو

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر الوطني 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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