قطع المياه لمدة ٦ ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال فطم خط المياه القائم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديدًا بديلًا عن خط المياه القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

أعلن جهاز مدينة 15 مايو انتهاء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي المغذي لمناطق الإسكان الاجتماعي ودار مصر والمرحلة الثالثة، ومركز الإصلاح والتأهيل والتابع لوزارة الداخلية، والمرحلة الثالثة.

وأكد المهندس علي محمد سعد أن الفرق الفنية أنهت الأعمال في وقت قياسي، لضمان إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل تأثير الانقطاع على السكان، واشتملت عملية الإصلاح على استبدال الأجزاء التالفة وإجراء اختبار لضمان جودة وكفاءة الخط بعد الصيانة.

وقام الجهاز بتقليل فترات الانقطاع وعمل حلول بديلة عاجلة وتم من خلالها ضخ المياه للمناطق المتضررة.

الجدير بالذكر أن هذا الخط يعد من الخطوط الرئيسية الهامة التي تغذي مناطق متعددة، ويحرص الجهاز دوما على إجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

أجرى المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد شوقي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، جولة تفقدية للمرور على بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات ومحاور التنمية بالمدن الجديدة.

وتابع مسئولو الإسكان في مستهل جولتهم، الوضع العام لمستوى النظافة والزراعة وأعمال التجميل والصيانة والتعامل مع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات التي يقدمها جهاز المدينة للمواطنين بالأحياء السكنية.

وشملت الجولة، تفقد الحديقة المركزية بوسط المدينة والمقامة على مساحة ٥٥ فدانًا، والتى تعد أحد أهم الأماكن الترفيهية بإقليم الدلتا لخدمة سكان مدينة دمياط الجديدة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، موقع المقلب العمومى لجمع المخلفات والمقام على مساحة ١٥ فدانًا جنوب المنطقة الصناعية، حيث يعد التخلص من تلك المخلفات أحد أهم التحديات لخلق بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر العام، كما تفقد مسئولو الإسكان منطقة الشاطئ والشاليهات بهدف التعرف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة بالمرحلة الثانية.

وأكد المهندس خالد سرور، حرص قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الوقوف على جميع معدلات التشغيل والتنمية بجميع المحاور وإزالة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة لتقديم خدمات مميزة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى حرص جهاز المدينة على الالتزام التام بسرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وطبقًا للمواصفات والبرامج الزمنية مع زيادة معدلات العمل لجميع الشركات العاملة بقطاعات التنمية والنظافة والزراعة والصيانة لاستدامة التنمية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

في سياق آخر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.

كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

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