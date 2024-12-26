اليوم، فعاليات جديدة لسوق اليوم الواحد المزارعين بالإسكندرية والاحتفال بالعام الجديد

تواصل الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، فعاليات سوق اليوم الواحد المزارعين بنطاق حى وسط بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة لتوفير السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأزمة.

وأعلنت الغرفة التجارية فى بيان لها عن تنظيم احتفالية كبرى بالعام الجديد على هامش فعاليات المعرض بالإضافة إلى توفير بيع الأسماك البحرية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكان قد تفقد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، سوق المزارعين بالإسكندرية للاطمئنان على أوضاع السوق، خاصةً في ظل الظروف الجوية المتقلبة وحالة النوة.

وأكد الوكيل خلال زيارته أهمية توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وسلامة المنتجات.

كما التقى الوكيل بمدير أمن الإسكندرية لمناقشة سبل تعزيز الأمن والنظام في السوق، بما يضمن سلامة المواطنين والبائعين على حد سواء، خاصةً في أوقات الذروة وتقلبات الطقس.

وأعرب الوكيل عن تقديره للجهود التي تبذلها مديرية الأمن في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة آمنة للتجارة.

وشملت الزيارة لقاء عدد من البائعين والمزارعين للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز النشاط التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة. وشدد الوكيل على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ نتيجة لتغيرات الطقس، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء دون معوقات.

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