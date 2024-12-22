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أخبار مصر

جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في برنامج "عباقرة الجامعات"

الطالب حسام كارم
الطالب حسام كارم

أعلنت وزارة التعليم العالي الطالب حسام كارم محمود سليمان، من الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، كأفضل لاعب من الجامعات المصرية للمشاركة في الموسم السابع من برنامج "عباقرة الجامعات".

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. 

 

طالب كلية الهندسة حسام كارم الأول على مستوى الجامعات المصرية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس لتعزيز الأنشطة الجامعية ودعم المواهب الشابة، حيث يُعتبر برنامج "عباقرة الجامعات" الذي يقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف منصة مميزة لإظهار قدرات الطلاب وإبداعاتهم.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالانجاز الذي حققه الطالب حسام كارم، من الفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مشيرا لأن هذا الإنجاز  يعكس المستوى الأكاديمي العالي لطلاب الجامعة والعمل الدؤوب الذي يقومون به كما يعكس الدعم والتوجيه المستمرين من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن هذا الفوز يأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس، ويجسد التزامنا الكامل بتطوير قدرات طلاب جامعة عين شمس ودعمنا الكامل لتحقيق  أفضل النتائج الأكاديمية والشخصية وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

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