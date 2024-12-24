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مفتي الجمهورية خلال ندوة بجامعة عين شمس: دعم الانتماء الوطني ضرورة قومية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استضافت جامعة عين شمس برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم ندوة حوارية مع فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان "التطرف وأثره على المجتمع". 

"مفتي الديار المصرية" خلال ندوة بجامعة عين شمس:  دعم الانتماء الوطني ضرورة قومية

وذلك في إطار حرص إدارة جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي كلمته، أكد محمد ضياء زين العابدين أنه من منطلق رسالة الجامعة  التعليمية والاجتماعية، تعمل إدارة  الجامعة دائمًا على تعزيز القيم الإنسانية والدينية، إيمانًا منها أن التعليم هو السلاح الأقوى لمواجهة التطرف، وأن بناء شخصية متكاملة للطلاب يتطلب تفعيل الحوار والنقاش حول القضايا المعاصرة التي تهم مجتمعنا.

وأضاف أن التطرف، بآثاره السلبية، يمثل تحديًا  يعاني منه الكثيرون في مختلف أنحاء العالم. لذا فإننا هنا اليوم لنتبادل الأفكار ولنعمل سويًا على فهم أعمق لجذور هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها.

كما توجه  بالشكر لقطاعى التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، واتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، على الجهود المميزة في إنجاح هذا الحدث.

وخلال اللقاء أكد فضيلة المفتي عياد محمد نظير، أن التصدي للفكر المتشدد والمتطرف مسؤولية الجميع، فعلماء الدين والدعاة والأئمة على وجه الخصوص - لما لديهم من أفق واسع ورؤية تتسم بإدراك حقائق الإسلام ومقاصده وغاياته في إطار المنهج الوسطي الذي  يتبناه الدين الصحيح  - يجب أن يكون لهم الصدارة في التصدى  إلى تلك الأفكار المتطرفة من جذورها إلى جانب المؤسسات التعليمية والتى يظهر دورها فى إلقاء الضوء على محاسن الدين  وكذلك دور الإعلام فى نشر الفكر المستنير وعرض مساحات لنشره.

موضحا  أن  دار الإفتاء تقوم بدور كبير للقضاء على الفكر المتطرف فى مصر والعالم، والتصدي لظاهرة التطرف الفكري والديني، وتصحيح الصورة والمفاهيم المغلوطة المشوهة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام، وذلك من خلال العديد من المبادرات والإصدارات و مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، التي يشارك فيها عدد كبير من المفتين ورجال الدين  وذلك لتقديم حلول واقعية فعالة للتحديات الإفتائية للمجتمعات المسلمة ومحاربة نشر الأفكار المتطرفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

واختتم "فضيلة المفتى " كلمته مؤكدًا ضرورة دعم الانتماء الوطني، وأن الانتماء الوطني يعد من المشاعر والروابط الفطرية التي تنمو وتكتسب  وتجذب الإنسان إلى وطنه الذي استوطنه.

هذا وقد  أجاب  فضيلة مفتي الديار المصرية على عدد من تساؤلات الطلاب كما تم عرض فيلم تسجيلى حول مؤسسة دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها ودورها في تشكيل الوعي الديني والفكر المستنير.

ثم استمتع الحضور بعدد من  فقرات الإنشاد الديني قدمها كورال الإنشاد الدينى والترانيم بجامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد.

وقام محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم فضيلة  نظير عياد مفتي الديار المصرية وإهدائه درع جامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس الجماعات المتطرفة التعليم والطلاب الدكتور نظير محمد عياد بداية جديدة لبناء الإنسان خدمة المجتمع وتنمية البيئة طلاب الجامعة مواجهة التطرف مفتي الديار المصرية

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مفتي الديار المصرية في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس
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