موعد احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـعيد الميلاد المجيد، يوم الثلاثاء المقبل، بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يومًا بدءا من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد 2024 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء يوم 24 ديسمبر الجاري وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

صوم الميلاد

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد بدأت صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم تلك استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق عددًا من المهنئين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.

وتحتفل الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد الميلاد المجيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما في 24 ديسمبر، والآخر صباح الـيوم التالي 25، فيما تحتفل كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بالعيد عن طريق إقامة قداسين إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.

احتفالات الأرثوذكس

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير المقبل، وهو نفس موعد احتفال الكنائس الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

رئيس الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

فيما استقبل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الدكتور القس أندريه زكي:

"نحن سعداء بلقاء غبطة البطريرك إبراهيم إسحق. وأن عيد الميلاد هو احتفال بميلاد المخلص الذي يجمعنا في إيمان واحد. ويحمل رسالة فرح ورجاء للعالم، في وقت تشتد فيه حاجة البشرية إلى الأمل".

من جانبه، عبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عن تقديره الكبير للزيارة، قائلًا:

"عيد الميلاد يحمل فرحة وإيمانًا عميقًا بعمل الله في العالم، ويظل رمزًا لتأكيد محبتنا ووحدتنا في الإيمان".

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