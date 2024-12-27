الجمعة 27 ديسمبر 2024
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اقتصاد

5 خدمات يقدمها بنك مصر لرجال الأعمال

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يقوم بنك مصر بتقديم خدمة دعم الشركات ورجال الأعمال، وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة لشريحة العملاء من الشركات والشخصيات الاعتبارية.

وتتمثل هذه الخدمات لفئة رجال الأعمال في التالي: -

١- الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان.

٢-الاستعلام عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

3-الاستعلام عن تحويلات الأموال داخل وخارج البنك.

4-الاستعلام عن تحصيل الشيكات والاستعلام عن طلب دفتر الشيكات.

5-المساعدة في استكمال إجراءات التقديم على قرض / مرابحة اكسبريس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

فيما تشمل قائمة تقديم الدعم للعملاء فيما يلي: -

إعادة تفعيل الرقم السري وإزالة المحاولات الخطأ في الدخول على الأنظمة المتاحة للشركات

خطوات تنفيذ العمليات على الإنترنت البنكي.

نظام المدفوعات الحكومية.

نظام تحويل المرتبات.

نظام المدفوعات الإلكترونية.

تنشيط البطاقات الائتمانية والخصم الفوري المقدمة للشركات وتغيير الرقم السري الخاص بها.

أعلن بنك مصر، عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و6% سنويا بدلا من 8.5% و6.5% سنويا؛ ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتبارًا من يوم  24 ديسمبر 2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بـ الدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك. 

كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

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