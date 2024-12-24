طلب إحاطة بشأن ضعف الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان وانتشار سماسرة حجز الشقق

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن معاناة المواطنين الراغبين في حجز وحدات في طرح وزارة الإسكان الجديد بسبب ضعف الموقع، حيث لا يستوعب العدد ولا يضمن رفع المستندات بكفاءة.

سناء سعيد: خدمة عملاء صندوق الإسكان التليفونية معطلة ومعقدة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن خدمة العملاء التليفونية معطلة ومعقدة، لاسيما وأنه بدأت تظهر بعض المكاتب العقارية التي تطلب أموالا ً بالمخالفة للقانون مقابل تسهيل عملية التقديم بطرق ملتوية.

ظهور سماسرة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضحت النائبة، أن بعض السماسرة والمحاسبين القانونيين يستغلون حاجة المواطنين للحفاظ على حقهم في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد سداد مبالغ في البريد المصري بآلاف الجنيهات، ثم يطلبون أموالًا غير قانونية للتقديم علي الموقع.

مد فترة تقديم الإسكان الاجتماعي دون حل المشكلات

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتورة عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قررت مد فترة التقديم بضعة أيام دون حل المشكلات التي تواجه المتقدمين وظلت مشكلة الاتصال بخدمة العملاء وتحديث الموقع، ورفع المستندات قائمة.

استغلال مكاتب المحاسبة للمواطنين

وقالت عضو مجلس النواب: “الأمر الذي يضع المواطنين فريسة لاستغلال، بعض مكاتب الانترنت والمحاسبين، التي تتاجر بالمشكلة بضعة أيام أخرى، دون حل المشكلة مما زاد من تعقيد الأزمة وليس حلها”.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمد فترة التقديم وتحديد مكاتب مجهزة بالمدن والمراكز أو مديرية الإسكان لتلقي طلبات المواطنين وإدخالها على الموقع، كما تفعل وزارة التعليم العالي في تنسيق الجامعات بعد نتائج الثانوية العامة.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بزيادة وتدريب موظفي خدمة العملاء للإجابة على الاتصالات التليفونية بسرعة وكفاءة على المواطنين بشأن حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وشددت النائبة، على ضرورة تحديث الموقع الإلكتروني، وتقوية خادمة ليستقبل عملية التقديم بسرعة وكفاءة.

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