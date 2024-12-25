التموين توفر 94.9 مليار رغيف لـ 69.5 مليون مواطن خلال 2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (69.5 مليون مواطن وفرت لهم وزارة التموين الخبز البلدي المدعم بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا خلال 2024).

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه، خلال عام 2024.

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