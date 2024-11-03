استشهاد 7 مدنيين بينهم 4 أطفال في قصف للاحتلال على خان يونس

استشهد 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس بقطاع غزة.

غارات إسرائيلية على خان يونس

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن 23 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

وزارة الصحة بغزة تناشد لإرسال الوفود الطبية لشمال القطاع

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة في غزة المنظمات الدولية بضرورة إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمالي غزة.