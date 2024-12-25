الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة على هذه المناطق

الطقس
الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة. 

ومن المتوقع أن ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب غربا ويصل ارتفاع الامواج من 2:3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم الى أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:09

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 -12- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 -12- 2024

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح واضطراب الملاحة بهذه الأماكن

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 25 - 12 -2024
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

السيسي يوجه بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع مستوى الطلاب والمعلمين

السيسي يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على تحديات زيادة أعداد الفصول والعجز في أعداد المعلمين

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 - 12 -2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25/12/2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأحمر كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية